Politico: Канцлер Германии затягивает поставку танков для Украины
Олаф такой Олаф
Getty Images / Global Images Ukraine
Канцлер Германии Олаф Шольц даже под давлением со стороны других должностных лиц откладывает окончательное решение касательно предоставления Украине высококачественных танков для войны против рф. Об этом сообщает Politico.
План, предложенный вице-канцлером и министром экономики Робертом Габеком и министром иностранных дел Анналеной Бербок, предусматривает поставки около 100 танков. Решение по данному вопросу ожидалось на этой неделе, однако Шольц считает, что Германии необходимо достичь консенсуса с другими западными союзниками, прежде чем поставлять Украине настолько тяжелое военное оборудование:
"Я считаю, что было бы серьезной ошибкой для Германии взять на себя особую роль в данном вопросе".
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