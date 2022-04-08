Президент Еврокомиссии и глава европейской дипломатии выехали в Киев
Быстренько все дружно сказали: "Укрзалізниця"!
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поделилась снимком своей делегации, которая направляется в столицу Украины. Она разместила фото поезда на вокзале польского города Перемышль.
Looking forward to Kyiv.@JosepBorrellF @eduardheger pic.twitter.com/YFAgGr5Tlc— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2022
Похожую публикацию сделал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, он посетит Киев вместе с фон дер Ляйен.
На шляху до Києва!— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 8, 2022
Going to Kyiv. #StandWithUkraine @vonderleyen @eduardheger pic.twitter.com/Lw8UaQUZgB
Напомним, ранее Урсула фон Ляйен объявила о введении нового пакета санкций против страны-террориста российской федерации, плюс её пособников из республики беларусь. Также Боррель на днях сообщил, что ЕС продолжит поддерживать Украину и будет помогать украинцам защищаться.
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