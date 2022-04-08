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Президент Еврокомиссии и глава европейской дипломатии выехали в Киев

Общие новости
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Быстренько все дружно сказали: "Укрзалізниця"!

Президент Еврокомиссии и глава европейской дипломатии выехали в Киев

Новина українською

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поделилась снимком своей делегации, которая направляется в столицу Украины. Она разместила фото поезда на вокзале польского города Перемышль.

Похожую публикацию сделал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, он посетит Киев вместе с фон дер Ляйен.

Напомним, ранее Урсула фон Ляйен объявила о введении нового пакета санкций против страны-террориста российской федерации, плюс её пособников из республики беларусь. Также Боррель на днях сообщил, что ЕС продолжит поддерживать Украину и будет помогать украинцам защищаться.

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В статье: война с Россией Европейский союз Урсула фон дер Ляйен Жозеп Боррель
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