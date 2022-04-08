УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Штайнмайер поддержал идею трибунала над путиным и его слугами

Общие новости
(1 голосов)

Это обязательно будет

Штайнмайер поддержал идею трибунала над путиным и его слугами

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал идею о том, что президент рф владимир путлер и глава МИД сергей лавров должны предстать перед трибуналом за военные преступления в Украине. Цитирует экс-министра иностранных дел издание Spiegel.

"Необходимость трибунала над путиным и лавровым? Каждый, кто виноват в этих преступлениях, должен будет ответить за них. Сюда входят и солдаты, и военные командиры. И, конечно же, те, кто несет политическую ответственность".

"Я был свидетелем изменений в российской политике, но, честно говоря, я все еще надеялся, что путин останется рациональным. Я не предполагал, что российский президент рискнет полным политическим, экономическим, моральным разорением своей страны в имперском безумии. Нападение меня шокирует".

Читайте такжеПрезидент Германии признал, что ошибался в отношении Северного потока-2 и путина

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Франк-Вальтер Штайнмайер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
spiegel.de

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...