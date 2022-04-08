Штайнмайер поддержал идею трибунала над путиным и его слугами

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал идею о том, что президент рф владимир путлер и глава МИД сергей лавров должны предстать перед трибуналом за военные преступления в Украине. Цитирует экс-министра иностранных дел издание Spiegel.

"Необходимость трибунала над путиным и лавровым? Каждый, кто виноват в этих преступлениях, должен будет ответить за них. Сюда входят и солдаты, и военные командиры. И, конечно же, те, кто несет политическую ответственность".