Штайнмайер поддержал идею трибунала над путиным и его слугами
Это обязательно будет
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал идею о том, что президент рф владимир путлер и глава МИД сергей лавров должны предстать перед трибуналом за военные преступления в Украине. Цитирует экс-министра иностранных дел издание Spiegel.
"Необходимость трибунала над путиным и лавровым? Каждый, кто виноват в этих преступлениях, должен будет ответить за них. Сюда входят и солдаты, и военные командиры. И, конечно же, те, кто несет политическую ответственность".
"Я был свидетелем изменений в российской политике, но, честно говоря, я все еще надеялся, что путин останется рациональным. Я не предполагал, что российский президент рискнет полным политическим, экономическим, моральным разорением своей страны в имперском безумии. Нападение меня шокирует".
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