Лидеры европейской дипломатии отреагировали на трагедию в Краматорске

Президент Европейского совета Шарль Мишель прокомментировал взрыв в Краматорске. Также отреагировал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель:

Horrifying to see Russia strike one of the main stations used by civilians evacuating the region where Russia is stepping up its attack.



Action is needed: more sanctions on Russia and more weapons to #Ukraine are under way from the EU. 5th package of EU sanctions just approved.