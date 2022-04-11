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В кремле без собеседника не останутся? Макрон выиграл первый тур президентских выборов во Франции

Общие новости
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Хорошо ли это для Украины? Скорее да, чем нет

В кремле без собеседника не останутся? Макрон выиграл первый тур президентских выборов во Франции

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Первый тур президентских выборов во Франции прошел вчера, 10 апреля. Уже известно, что на этом этапе победу одержал действующий лидер республики Эммануэль Макрон. На данный момент обработано почти 100% всех бюллетеней избирателей.

Макрон набрал 27,6% голосов ("Вперед, республика") и сразится во втором туре выборов с кандидаткой от ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен (23,4% голосов). Третье место занял лидер крайней левой партии Жан-Люк Меланшон с 22%.

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Меланшон уже призвал своих сторонников во втором туре не отдавать свои голоса Ле Пен. Марин в случае победы обещает выход из НАТО, также она в 2014-м поддержала аннексию Крыма, вторжение россии на Донбассе.

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В статье: война с Россией Эммануэль Макрон
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