Первый тур президентских выборов во Франции прошел вчера, 10 апреля. Уже известно, что на этом этапе победу одержал действующий лидер республики Эммануэль Макрон. На данный момент обработано почти 100% всех бюллетеней избирателей.

Макрон набрал 27,6% голосов ("Вперед, республика") и сразится во втором туре выборов с кандидаткой от ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен (23,4% голосов). Третье место занял лидер крайней левой партии Жан-Люк Меланшон с 22%.

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Меланшон уже призвал своих сторонников во втором туре не отдавать свои голоса Ле Пен. Марин в случае победы обещает выход из НАТО, также она в 2014-м поддержала аннексию Крыма, вторжение россии на Донбассе.