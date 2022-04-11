В кремле без собеседника не останутся? Макрон выиграл первый тур президентских выборов во Франции
Хорошо ли это для Украины? Скорее да, чем нет
Getty Images / Global Images Ukraine
Первый тур президентских выборов во Франции прошел вчера, 10 апреля. Уже известно, что на этом этапе победу одержал действующий лидер республики Эммануэль Макрон. На данный момент обработано почти 100% всех бюллетеней избирателей.
Макрон набрал 27,6% голосов ("Вперед, республика") и сразится во втором туре выборов с кандидаткой от ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен (23,4% голосов). Третье место занял лидер крайней левой партии Жан-Люк Меланшон с 22%.
Меланшон уже призвал своих сторонников во втором туре не отдавать свои голоса Ле Пен. Марин в случае победы обещает выход из НАТО, также она в 2014-м поддержала аннексию Крыма, вторжение россии на Донбассе.
Популярное сейчас
- Чемпионская битва в АПЛ, неудача Малиновского, характер Барсы. Главные новости за 10 апреля
- Россияне похитили на ЧАЭС материала суммарной активностью 7 млн. беккерелей
- Абрамович пытается приобрести Валенсию
- Вылет Динамо U-19, Барселона и Аталанта без побед в Лиге Европы. Главные новости за 7 апреля
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине