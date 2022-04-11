Западная техника ждет. В одной из стран Балтии организуют учения для украинских военных
Поддерживаем контакты еще с начала агрессии рф в 2014-м
Generolas leitenantas Valdemaras Rupšys (DELFI, Orestas Gurevičius)
В ближайшее время в Литве организуют военные учения для украинских военных, об этом сказал командарм Литовской армии Валдемарас Рупшис.
"Для достижения максимального результата в ближайшее время организуем военные учения для украинских военных здесь, в Литве. Мы готовы тренировать их инструкторов, чтобы подготовить их к работе с техникой, которой мы сами управляем, с тем военным оборудованием, техникой или оружием, которым располагаем. Это те знания, которые нужны для управления операциями в Украине".
"Уже почти два месяца Украина воюет не только за свою безопасность, но и за безопасность и демократию всей Европы. Наша ситуация иная – Литва является членом НАТО и тут весть США понятна, 5 статья с нами сейчас".
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