Западная техника ждет. В одной из стран Балтии организуют учения для украинских военных

В ближайшее время в Литве организуют военные учения для украинских военных, об этом сказал командарм Литовской армии Валдемарас Рупшис.

"Для достижения максимального результата в ближайшее время организуем военные учения для украинских военных здесь, в Литве. Мы готовы тренировать их инструкторов, чтобы подготовить их к работе с техникой, которой мы сами управляем, с тем военным оборудованием, техникой или оружием, которым располагаем. Это те знания, которые нужны для управления операциями в Украине".

"Уже почти два месяца Украина воюет не только за свою безопасность, но и за безопасность и демократию всей Европы. Наша ситуация иная – Литва является членом НАТО и тут весть США понятна, 5 статья с нами сейчас".