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Глава Офиса президента – о силе шестого пакета санкций от ЕС и о том, как рф смешивает нефть

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Глава Офиса президента – о силе шестого пакета санкций от ЕС и о том, как рф смешивает нефть

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о подготовке к оформлению нового пакета санкций против российской федерации. Также, по его словам, сейчас идет изучение различных схем по обходу санкций со стороны орков.

"Мы с нашими союзниками готовим новые санкции против россии. Шестой пакет санкций ЕС уже в разработке. Для нас важным остается нефтяное эмбарго. Но после его введения могут появляться схемы, которые будут помогать обходить эти санкции. Об одной такой схеме уже пишет Washington Post, ранее информацию публиковали в Bloomberg".

"Журналисты описывают, как одна из компаний, заявившая об уходе из России, нашла способ продавать российскую нефть с помощью так называемой "латвийской смеси". В этой смеси имеется только 49,99% русского происхождения. Пока другие 50,01% процента поступают из другого места, нефтяной груз не имеет российского происхождения".

"Торговля идет из российского Приморска в Вентспилс, латвийский порт, где продукт и "смешивают". Такой маневр лежит в базе растущего и непрозрачного рынка смешанного русского дизельного горючего и остальных нефтепродуктов. Его используют для того, чтобы обеспечить поступление продуктов в Европу. Также таким методом якобы удовлетворяется общественное и политическое мнение по поводу отсутствия спонсирования агрессии путина в Украине. Мы разрабатываем механизмы контроля таких схем".

Ранее Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что страны ЕС начали работу над шестым пакетом санкций против россии с "нефтяной опцией".

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В статье: санкции война с Россией Андрей Ермак
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Источник:
t.me/ermaka2022

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