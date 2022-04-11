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В Украину прибыл отряд жандармов из Франции. Они будут расследовать военные преступления рф

Общие новости
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Под Киевом их, увы, произошло немало

В Украину прибыл отряд жандармов из Франции. Они будут расследовать военные преступления рф

Etienne de Poncins

Новина українською

В Украину прибыл отряд технических и научных жандармов из Франции для расследования военных преступлений российских военных в населенных пунктах под Киевом. Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен, он написал в своем Твиттере следующее:

"С гордостью приветствуем во Львове отряд технических и научных жандармов, прибывших на помощь своим украинским собратьям в расследовании военных преступлений, совершенных вокруг Киева".

Дипломат добавил, что Франция – первая страна, которая оказывает Украине такую помощь. Этьен уточнил, что жандармы приступят к работе завтра, 12 апреля.

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В статье: война с Россией
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