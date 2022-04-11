В Украину прибыл отряд жандармов из Франции. Они будут расследовать военные преступления рф

В Украину прибыл отряд технических и научных жандармов из Франции для расследования военных преступлений российских военных в населенных пунктах под Киевом. Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен, он написал в своем Твиттере следующее:

"С гордостью приветствуем во Львове отряд технических и научных жандармов, прибывших на помощь своим украинским собратьям в расследовании военных преступлений, совершенных вокруг Киева".

З гордістю вітаємо у #Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм побратимам ???????? у розслідуванні військових злочинів, скоєних навколо #Києва. ???????? перший, хто надає таку допомогу. Завтра вони будуть на роботі. #WarCrimes #WeStandWithUkraine #Ukraine — Etienne de Poncins (@EdePoncins) April 11, 2022

Дипломат добавил, что Франция – первая страна, которая оказывает Украине такую помощь. Этьен уточнил, что жандармы приступят к работе завтра, 12 апреля.