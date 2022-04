Пчелы против меда: российский гонщик решил кинуть зигу прямо с пьедестала на чемпионате Европы

Шведская команда Ward Racing прекратила сотрудничество с российским гонщиком артемом северюхиным. Дело в том, что в ходе церемонии награждения чемпионата Европы по картингу 15-летний спортсмен решил показать нацистский жест.

FIA is launching a investigation into the incident where Russian driver Artem Severiukhin (competing under the Italian flag) showed a nazi salute at the World Karting Championship.



pic.twitter.com/XqJaJivIsy