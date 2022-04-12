Пчелы против меда: российский гонщик решил кинуть зигу прямо с пьедестала на чемпионате Европы
Его уже выгнали из команды
FiA
Шведская команда Ward Racing прекратила сотрудничество с российским гонщиком артемом северюхиным. Дело в том, что в ходе церемонии награждения чемпионата Европы по картингу 15-летний спортсмен решил показать нацистский жест.
FIA is launching a investigation into the incident where Russian driver Artem Severiukhin (competing under the Italian flag) showed a nazi salute at the World Karting Championship.— F2.Addict (@AddictF2) April 11, 2022
pic.twitter.com/XqJaJivIsy
На соревнованиях парень выступал под итальянским флагом, так как из-за санкций родную страну он представлять не мог.
В Ward Racing осудили поведение северюхина, которое не соответствует ценностям команды. Также представители команды осуждают российскую агрессию. В Международной автомобильной федерации уже начали расследование данного инцидента. Сам северюхин поспешил заявить, что не поддерживает нацизм и под своим жестом не подразумевал ничего подобного.
Популярное сейчас
- Politico: ВСУ под командованием Залужного эффективно применили в войне с рф тактику "бей-беги"
- Источник: по предварительным данным в Мариуполе россияне применили зарин
- Леоненко: Увольнение? Думаю, что мое интервью - отмазка, просто попал под сокращение
- Врали, врут и будут врать: рашистские риа новости заранее опубликовали пост о взрыве в Краматорске
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине
Новости по теме
- 01:00 Украинские Лидер Азова: По заводу Азовсталь был нанесен удар химическим оружием, есть пострадавшие
- 00:27 Украинские Командование воздушных сил ВСУ сообщило, сколько вражеских целей уничтожено за сутки
- 00:19 Украинские Зеленский: Возможно применение химического оружия против защитников Мариуполя