Пчелы против меда: российский гонщик решил кинуть зигу прямо с пьедестала на чемпионате Европы

Шведская команда Ward Racing прекратила сотрудничество с российским гонщиком артемом северюхиным. Дело в том, что в ходе церемонии награждения чемпионата Европы по картингу 15-летний спортсмен решил показать нацистский жест.

FIA is launching a investigation into the incident where Russian driver Artem Severiukhin (competing under the Italian flag) showed a nazi salute at the World Karting Championship.



pic.twitter.com/XqJaJivIsy — F2.Addict (@AddictF2) April 11, 2022

На соревнованиях парень выступал под итальянским флагом, так как из-за санкций родную страну он представлять не мог.

В Ward Racing осудили поведение северюхина, которое не соответствует ценностям команды. Также представители команды осуждают российскую агрессию. В Международной автомобильной федерации уже начали расследование данного инцидента. Сам северюхин поспешил заявить, что не поддерживает нацизм и под своим жестом не подразумевал ничего подобного.