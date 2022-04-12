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Пчелы против меда: российский гонщик решил кинуть зигу прямо с пьедестала на чемпионате Европы

Общие новости
(1 голосов)

Его уже выгнали из команды

Пчелы против меда: российский гонщик решил кинуть зигу прямо с пьедестала на чемпионате Европы

FiA

Новина українською

Шведская команда Ward Racing прекратила сотрудничество с российским гонщиком артемом северюхиным. Дело в том, что в ходе церемонии награждения чемпионата Европы по картингу 15-летний спортсмен решил показать нацистский жест.

На соревнованиях парень выступал под итальянским флагом, так как из-за санкций родную страну он представлять не мог.

В Ward Racing осудили поведение северюхина, которое не соответствует ценностям команды. Также представители команды осуждают российскую агрессию. В Международной автомобильной федерации уже начали расследование данного инцидента. Сам северюхин поспешил заявить, что не поддерживает нацизм и под своим жестом не подразумевал ничего подобного.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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DesnaUA (Чернигов)
12.04.2022 в 10:04
Яке ж воно кончене
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+4
0
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Spokoyno (Київ)
12.04.2022 в 08:59
Відповідь Леоненко на те що спортZмени не винні! РАШИСТИ всюди нелюди!
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+4
0

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