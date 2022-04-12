Бывший игрок Реала находится в критическом состоянии после ДТП

Бывший полузащитник сборной Колумбии, "Реала", "Наполи" Фредди Ринкон находится в критическом состоянии после ДТП.

Инцидент произошел 11 апреля в городе Кали (Колумбия), когда автомобиль Ринкона столкнулся с автобусом. В результате аварии экс-футболист получил травму головы, был доставлен в больницу и прооперирован. Состояние 55-летнего колумбийца оценивается как тяжелое, сообщает Marca.

El colombiano Freddy Rincón, entre otros ex futbolista del Real Madrid y ahora entrenador, tuvo anoche este accidente de tráfico con un autobús

????️ @radiosupercali pic.twitter.com/OAQQLMiIuW — Manu Heredia (@ManuHeredia21) April 11, 2022

Ринкон защищал цвета "Реала" с 1995 по 1996 год. В ходе своей карьеры он также выступал за "Америку Кали", "Наполи", "Палмерайс" и ряд других бразильских клубов. За сборную Колумбии он отыграл 84 матча, в которых забил 17 голов.

После завершения карьеры в 2004 году Ринкон работал тренером в бразильских клубах. Примечательно, что в 2015 году колумбийца объявили в международный розыск из-за подозрения в торговле наркотиками и других нарушений закона.