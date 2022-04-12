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Тренер сборной Нидерландов успешно прошел курс лечения рака простаты

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70-летнему специалисту удалось побороть болезнь

Тренер сборной Нидерландов успешно прошел курс лечения рака простаты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием – раком простаты. По словам 70-летнего специалиста, он перенес 25 сеансов лучевой терапии.

"Я прошел через все. У меня было 25 сеансов лучевой терапии. Затем мне пришлось ждать пять или шесть месяцев, чтобы увидеть, принесло ли это пользу. Сработало", — приводит слова специалиста Anews со ссылкой на ANP.

Напомним, 70-летний специалист начал курс лечения еще в прошлом году, однако игроки национальной команды не были в курсе заболевания тренера.

Несмотря на болезнь, Ван Галу удалось вывести "оранжевых" на чемпионат мира-2022. Голландцы сыграют в группе А вместе с Катаром, Эквадором и Сенегалом. Ранее Луи тренировал "Аякс", "Барселону", "АЗ", "Баварию", "МЮ" и ту же сборную Нидерландов.

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В статье: Нидерланды Луи Ван Гал
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Источник:
Anews

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