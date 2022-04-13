Триумф Реала, вылет Баварии, первая победа Динамо в европейском турне. Главные новости за 12 апреля

Мадрид был в полушаге от вылета из ЛЧ. Команда Карло Анчелотти, неделю назад победившая в Лондоне 3:1, дома горела 0:3 до 80-й минуты, пока за дело не взялись старики. Гениальный пас Модрича на Родриго перевел игру в овертайм, а точный удар Бензема головой таки протащил "Реал" в полуфинал ЛЧ, лишив "Челси" короны. Это даже не характер - это нечто волшебное.

Это точно главная сенсация текущей Лиги чемпионов. "Баварию" многие называли главным фаворитом всего турнира, однако немцы по делу вылетели от 7-й команды Примеры. "Вильярреал" выстроил перед фаворитом железобетонную защиту, с которой тот не справился, а решающий гол Самюэль Чуквезе провел в быстрой контратаке. Все гениальное просто.

"Динамо" в первом матче после вторжения российских войск в Украину победило "Легию" - 3:1. Спорт в этом поединке отошел на второй план - во-первых, поляки играли неосновным составом; во-вторых, главной задачей был сбор средств на помощь ВСУ, а также привлечение внимания к войне в Украине. Кажется, с задачей и "Динамо", и "Легия" справились хорошо.

21-летний вингер еще зимой был интересен англичанам, но "Шахтер" решился его отпустить только сейчас. Из-за войны УПЛ возобновится явно нескоро, клубу нужны деньги, а игроку - практика, так что все логично. Как пишут СМИ, Мудрик уже вылетел в расположение "Брентфорда", где до конца сезона будет тренироваться и проходить акклиматизацию; дальше - подписание контракта.

Пока юное дарование едет из "Шахтера" в Европу, ветеран "Горняков" Ярослав Ракицкий наоборот вернулся в клуб - пока для участия в благотворительных матчах, а там - кто знает? 32-летний защитник выступал за "Шахтер" в 2009-19 годах и завоевал с клубом 19 трофеев. Зря он после этого пошел в "Зенит" - и на поле ничего не добился, и карму испортил навсегда.

Эта новость не имеет отношения к футболу, но не включить в дайджест мы ее не могли. После полутора месяцев поисков СБУ таки арестовала сбежавшего из-под ареста Виктора Медведчука! Кум путина пытался пересечь границу в форме украинского военного. Владимир Зеленский уже предложил россии обменять предателя на пленных военных - единственная польза, которую Медведчук еще может принести Украине. Если не выйдет - суд и тюрьма.