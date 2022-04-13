Триумф Реала, вылет Баварии, первая победа Динамо в европейском турне. Главные новости за 12 апреля
UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола и не только за вторник, 12 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: DAX Images/BSR Agency
"Реал" на характере прошел "Челси" в четвертьфинале ЛЧ
Мадрид был в полушаге от вылета из ЛЧ. Команда Карло Анчелотти, неделю назад победившая в Лондоне 3:1, дома горела 0:3 до 80-й минуты, пока за дело не взялись старики. Гениальный пас Модрича на Родриго перевел игру в овертайм, а точный удар Бензема головой таки протащил "Реал" в полуфинал ЛЧ, лишив "Челси" короны. Это даже не характер - это нечто волшебное.
"Вильярреал" следом за "Ювентусом" выбил из ЛЧ "Баварию"
Это точно главная сенсация текущей Лиги чемпионов. "Баварию" многие называли главным фаворитом всего турнира, однако немцы по делу вылетели от 7-й команды Примеры. "Вильярреал" выстроил перед фаворитом железобетонную защиту, с которой тот не справился, а решающий гол Самюэль Чуквезе провел в быстрой контратаке. Все гениальное просто.
"Легия" бита: "Динамо" провело первый матч в рамках благотворительного турне
"Динамо" в первом матче после вторжения российских войск в Украину победило "Легию" - 3:1. Спорт в этом поединке отошел на второй план - во-первых, поляки играли неосновным составом; во-вторых, главной задачей был сбор средств на помощь ВСУ, а также привлечение внимания к войне в Украине. Кажется, с задачей и "Динамо", и "Легия" справились хорошо.
Мудрик отправился в "Брентфорд" - его переход уже согласован
21-летний вингер еще зимой был интересен англичанам, но "Шахтер" решился его отпустить только сейчас. Из-за войны УПЛ возобновится явно нескоро, клубу нужны деньги, а игроку - практика, так что все логично. Как пишут СМИ, Мудрик уже вылетел в расположение "Брентфорда", где до конца сезона будет тренироваться и проходить акклиматизацию; дальше - подписание контракта.
Ракицкий присоединился к "Шахтеру" - пока только ради благотворительности
Пока юное дарование едет из "Шахтера" в Европу, ветеран "Горняков" Ярослав Ракицкий наоборот вернулся в клуб - пока для участия в благотворительных матчах, а там - кто знает? 32-летний защитник выступал за "Шахтер" в 2009-19 годах и завоевал с клубом 19 трофеев. Зря он после этого пошел в "Зенит" - и на поле ничего не добился, и карму испортил навсегда.
Схвачен Медведчук: кума путина поймали при попытке пересечь границу
Эта новость не имеет отношения к футболу, но не включить в дайджест мы ее не могли. После полутора месяцев поисков СБУ таки арестовала сбежавшего из-под ареста Виктора Медведчука! Кум путина пытался пересечь границу в форме украинского военного. Владимир Зеленский уже предложил россии обменять предателя на пленных военных - единственная польза, которую Медведчук еще может принести Украине. Если не выйдет - суд и тюрьма.
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