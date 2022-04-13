Зеленский уже отреагировал. Джо Байден впервые назвал действия путина в Украине геноцидом
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден впервые назвал происходящее в Украине геноцидом.
"Ваш семейный бюджет, ваша способность заправлять свой бак, все это не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира. Чтобы помочь справиться с этим путинским повышением цен, я санкционировал выпуск одного миллиона баррелей в день со стратегического нефтяного запаса".
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова президента США в своем Твиттере:
"Настоящие слова настоящего лидера. Называть вещи своими именами необходимо, чтобы противостоять злу. Мы благодарны США за оказанную помощь, и нам срочно нужно больше тяжелого оружия, чтобы предотвратить дальнейшие зверства россии".
True words of a true leader @POTUS. Calling things by their names is essential to stand up to evil. We are grateful for US assistance provided so far and we urgently need more heavy weapons to prevent further Russian atrocities.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2022
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