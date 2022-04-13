Зеленский уже отреагировал. Джо Байден впервые назвал действия путина в Украине геноцидом

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден впервые назвал происходящее в Украине геноцидом.

"Ваш семейный бюджет, ваша способность заправлять свой бак, все это не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира. Чтобы помочь справиться с этим путинским повышением цен, я санкционировал выпуск одного миллиона баррелей в день со стратегического нефтяного запаса".