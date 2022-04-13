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Зеленский уже отреагировал. Джо Байден впервые назвал действия путина в Украине геноцидом

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Зеленский уже отреагировал. Джо Байден впервые назвал действия путина в Украине геноцидом

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден впервые назвал происходящее в Украине геноцидом.

"Ваш семейный бюджет, ваша способность заправлять свой бак, все это не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира. Чтобы помочь справиться с этим путинским повышением цен, я санкционировал выпуск одного миллиона баррелей в день со стратегического нефтяного запаса".

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова президента США в своем Твиттере:

"Настоящие слова настоящего лидера. Называть вещи своими именами необходимо, чтобы противостоять злу. Мы благодарны США за оказанную помощь, и нам срочно нужно больше тяжелого оружия, чтобы предотвратить дальнейшие зверства россии".

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Джо Байден
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Источник:
edition.cnn.com

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