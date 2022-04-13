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Очередной хук. Крупнейший в мире нефтетрейдер отказывается от российского сырья

Общие новости
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Другого пути быть не может

Очередной хук. Крупнейший в мире нефтетрейдер отказывается от российского сырья

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group планирует до конца 2022 года полностью прекратить торговлю российскими нефтепродуктами, об этом заявил представитель Vitol.

Объемы переваливаемой Vitol российской нефти "значительно сократятся во втором квартале с сокращением текущих контрактных обязательств". Компания не будет заключать никаких новых соглашений с российскими представителями. В Vitol подчеркнули, что все закупки после 24 февраля были прописаны в ранее оформленных контрактах.

Vitol Group — швейцарско-нидерландская компания, специализирующаяся на торговле нефтью и нефтепродуктами. Основана в 1966 году, штаб-квартира находится в Роттердаме. Первый по величине нефтетрейдер в мире. Рекордный для компании показатель прибыли в $2,3 млрд был зафиксирован в 2009 году.

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В статье: война с Россией Vitol Group
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Источник:
bloomberg.com

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