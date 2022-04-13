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"Два братских народа". Президент Франции Макрон отказался назвать действия россии в Украине геноцидом

Общие новости
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"Два братских народа". Президент Франции Макрон отказался назвать действия россии в Украине геноцидом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире национального телеканала "France 2" отказался назвать действия россии в Украине геноцидом. Цитирует Макрона CNN.

"Я буду осторожен с такими терминами сегодня, потому что эти два народа (прим. ред. UA-Футбол – россияне и украинцы) – братья".

"То, что мы можем с уверенностью сказать, – это то, что ситуация неприемлема, и что это военные преступления. Мы переживаем военные преступления, которые беспрецедентны на нашей земле — нашей европейской земле".

"Я хочу продолжать пытаться делать все, что в моих силах, чтобы остановить эту войну и восстановить мир".

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В статье: война с Россией Эммануэль Макрон
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Источник:
edition.cnn.com

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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
13.04.2022 в 12:20
Так "рашистські наративи", які нав'язувалися не одне століття все ще панують в світі... Проте всі люди "братья", але жити поряд... в одній "тюрмі народів" не робить всіх "супер братами"! А пропаганда, що до цілої нації "Вас нет" і її виконання, хто не згоден того ВБ'ЄМО хіба не ознака ГЕНОЦИДУ?!
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Extrim4ik (Extreme)
13.04.2022 в 12:09
Смешной... "Братья" эти убивают всё живое в Украине, разрушают то, что строилось 10-ками и больше лет в Украине... Заставляют (правители РФ) своих граждан плясать под свою дудку...
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