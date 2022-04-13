"Два братских народа". Президент Франции Макрон отказался назвать действия россии в Украине геноцидом

Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире национального телеканала "France 2" отказался назвать действия россии в Украине геноцидом. Цитирует Макрона CNN.

"Я буду осторожен с такими терминами сегодня, потому что эти два народа (прим. ред. UA-Футбол – россияне и украинцы) – братья".

"То, что мы можем с уверенностью сказать, – это то, что ситуация неприемлема, и что это военные преступления. Мы переживаем военные преступления, которые беспрецедентны на нашей земле — нашей европейской земле".

"Я хочу продолжать пытаться делать все, что в моих силах, чтобы остановить эту войну и восстановить мир".