"Два братских народа". Президент Франции Макрон отказался назвать действия россии в Украине геноцидом
Выборы влияют на ответы?
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире национального телеканала "France 2" отказался назвать действия россии в Украине геноцидом. Цитирует Макрона CNN.
"Я буду осторожен с такими терминами сегодня, потому что эти два народа (прим. ред. UA-Футбол – россияне и украинцы) – братья".
"То, что мы можем с уверенностью сказать, – это то, что ситуация неприемлема, и что это военные преступления. Мы переживаем военные преступления, которые беспрецедентны на нашей земле — нашей европейской земле".
"Я хочу продолжать пытаться делать все, что в моих силах, чтобы остановить эту войну и восстановить мир".
Популярное сейчас
- Так начинался Модрич: расстрелянный дедушка, отец-ополченец и Задар в осаде
- Палкин: Шахтер - единственный клуб в истории, который постигла такая судьба
- Беседин помог. Легия - Динамо 1:3. Видео голов и обзор матча
- Динамо приютит Довбика, Пятов сыграл за Металлист. Главные новости за восьмое апреля
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
- Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника
Новости по теме
- 08:22 Зарубежные В кремле без собеседника не останутся? Макрон выиграл первый тур президентских выборов во Франции
- 00:20 Украинские Зеленский об ООН: Пока она не может выполнять функции, ради которых создавалась
- 11:25 Зарубежные Не дозвонился на урал? Макрон поддержал санкции против российских энергоносителей