Глава МИД Латвии: Единственная страна в мире, которая нуждается в денацификации – это россия
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Глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич очень четко высказался касательно действий рф на территории Украины.
"Увидев столько ужасающих сцен геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российскими войсками на Украине, становится ясно, что единственная страна в мире, которая нуждается в реальной денацификации, — это российская федерация".
After seeing so many horrific scenes of genocide, war crimes and crimes against humanity committed by the Russian forces in #Ukraine, it is clear that only country in the world that needs real denazification is the Russian Federation— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 12, 2022
Напомним, Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире национального телеканала "France 2" отказался назвать действия россии в Украине геноцидом, в то время как президент США Джо Байден употребил именно такой термин.
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