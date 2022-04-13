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Глава МИД Латвии: Единственная страна в мире, которая нуждается в денацификации – это россия

Общие новости
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Глава МИД Латвии: Единственная страна в мире, которая нуждается в денацификации – это россия

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич очень четко высказался касательно действий рф на территории Украины.

"Увидев столько ужасающих сцен геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российскими войсками на Украине, становится ясно, что единственная страна в мире, которая нуждается в реальной денацификации, — это российская федерация".

Напомним, Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире национального телеканала "France 2" отказался назвать действия россии в Украине геноцидом, в то время как президент США Джо Байден употребил именно такой термин.

Читайте такжеВ Европе отреагировали на российскую статью о "деукраинизации Украины" путем репрессий

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В статье: война с Россией Эдгарс Ринкевич
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