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Гол Яремчука на Энфилде, трансфер Соломона и награда де Дзерби. Главные новости футбола за 13 апреля

Общие новости
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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 13 апреля

Гол Яремчука на Энфилде, трансфер Соломона и награда де Дзерби. Главные новости футбола за 13 апреля

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 13 апреля.

Гол Яремчука не помог Бенфике на Энфилде

"Ливерпуль" спокойно оформил выход в полуфинал Лиги Чемпионов. После успеха в Лиссабоне (1:3) "мерсисайдцы" устроили веселую перестрелку с "Бенфикой" (3:3) в ответном матче. Конате снова забил с углового, а Бобби Фирмино офорил дубль. За "орлов" отличился Роман Яремчук, а также его коллеги по линии атаки Рамуш и Нуньес. Юрген Клопп позволил себе ротацию, оставив в резерве ван Дейка и Александера-Арнольда, а Мане и Салах появились на поле с замен. В 1/2 "Ливерпуль" сыграет с "Вильярреалом".

Ман Сити снова в полуфинале

В центральном матче игрового дня "Манчестер Сити" сыграл вничью (0:0) на "Ванда Метрополитано", и благодаря минимальному перевесу по итогам первой встречи прошёл дальше. "Атлетико" снова не смог пробить ворота Эдерсона, но на этот раз хоть трижды попал в створ ворот. Гвардиола ответил Симеоне его же оружием, спокойно сыграв на удержание. Гюндоган по ходу встречи попал в штангу и не реализовал выход 1 на 1. "Атлетико" отвечал со стандартов и ударов с дальней дистанции, но цели так и не достиг. "Манчестер Сити" выходит на "Реал".

Соломон готовится к переезду в АПЛ?

"Фулхэм" согласовал трансфер вингера "Шахтёра" Манора Соломона. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Израильтянин обойдётся "дачникам" в 7.5 миллионов евро. Также "горнякам" полагается 15 процентов от дохода с будущей перепродажи игрока. Соломон переберётся в новую команду в июле, подписав 5-летний контракт с лондонским клубом. О трансфере огласят в ближайшее время. Отметим, что "Фулхэм" по итогам 40 туров идёт в лидерах Чемпионшипа. Аналитический портал FiveThirtyEight оценивает вероятность выхода "дачников" в АПЛ в 99 процентов.

Награда де Дзерби

Наставник "Шахтера" Роберто де Дзерби стал обладателем престижной награды имени Энцо Беарзота. Данная награда вручается лучшем итальянскому наставнику по итогам года. "Награда присуждается ему как за его ценность как тренера, так и за ценность человека", - сказано в заявлении. Напомним, 42-летний специалист возглавил "горняков" 25 мая прошлого года. В настоящий момент де Дзерби продолжает работу в клубе, несмотря на войну.

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