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Премьер-министр Канады и президент Колумбии назвали действия россии против Украины геноцидом

Общие новости
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То есть, назвали вещи своими именами

Премьер-министр Канады и президент Колумбии назвали действия россии против Украины геноцидом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что российскую агрессию против Украины необходимо называть геноцидом. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Квебеке, как сообщает AFP.

"По моему мнению, абсолютно правильно, что все больше людей используют слово геноцид в связи с тем, что делает россия в Украине, и с тем, что делает владимир путин. Мы видели, что солдаты рф нападают на мирных жителей и используют сексуальное насилие в качестве оружия. Это совершенно неприемлемо".

Также президент Колумбии Иван Дуке заявил, что его страна готова увеличить поставки энергоносителей на Запад с целью замены российского импорта, он тоже назвал геноцидом действия россии в Украине.

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В статье: война с Россией Иван Дуке Джастин Трюдо
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Источник:
edition.cnn.com

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