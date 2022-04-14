Премьер-министр Канады и президент Колумбии назвали действия россии против Украины геноцидом
То есть, назвали вещи своими именами
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что российскую агрессию против Украины необходимо называть геноцидом. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Квебеке, как сообщает AFP.
"По моему мнению, абсолютно правильно, что все больше людей используют слово геноцид в связи с тем, что делает россия в Украине, и с тем, что делает владимир путин. Мы видели, что солдаты рф нападают на мирных жителей и используют сексуальное насилие в качестве оружия. Это совершенно неприемлемо".
Также президент Колумбии Иван Дуке заявил, что его страна готова увеличить поставки энергоносителей на Запад с целью замены российского импорта, он тоже назвал геноцидом действия россии в Украине.
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