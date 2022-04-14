По курсу военного корабля: россия лишилась членства в нескольких органах ООН – Кислица
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россию не переизбрали в несколько вспомогательных органов Организации объединенных наций. Об этом написал в своем Твиттере украинский дипломат и постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.
В результате тайных голосований на заседании Экономического и социального совета при избрании новых членов на выборах в разные вспомогательные органы ООН, эрефия не смогла продолжить свое членство в нескольких из них. Кислица написал: "Послали российский корабль на …"
Today’s elections @ ECOSOC bodies have sent Russian ship to … : Permanent Forum of Indigenous Peoples: Russia lost to Ukraine; Committee of NGO: Russia - not elected; UNICEF Executive Bureau: Russia - not elected; UN Women Executive Bureau Russia - not elected with 16 votes … pic.twitter.com/pubfmDWsRF— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 13, 2022
Таким образом, россия больше не является членом Постоянного форума коренных народов, не прошла в Комитет ООН по неправительственным организациям, а также в исполнительные бюро детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и ООН-Женщины.
Вместо россии в Постоянный форум коренных народов подавляющим большинством голосов избрали Украину, которую будет представлять представитель крымско-татарского народа Сулейман Мамутов.
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