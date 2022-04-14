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По курсу военного корабля: россия лишилась членства в нескольких органах ООН – Кислица

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По курсу военного корабля: россия лишилась членства в нескольких органах ООН – Кислица

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

россию не переизбрали в несколько вспомогательных органов Организации объединенных наций. Об этом написал в своем Твиттере украинский дипломат и постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

В результате тайных голосований на заседании Экономического и социального совета при избрании новых членов на выборах в разные вспомогательные органы ООН, эрефия не смогла продолжить свое членство в нескольких из них. Кислица написал: "Послали российский корабль на …"

Таким образом, россия больше не является членом Постоянного форума коренных народов, не прошла в Комитет ООН по неправительственным организациям, а также в исполнительные бюро детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и ООН-Женщины.

Вместо россии в Постоянный форум коренных народов подавляющим большинством голосов избрали Украину, которую будет представлять представитель крымско-татарского народа Сулейман Мамутов.

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В статье: ООН война с Россией Сергей Кислица
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