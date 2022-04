По курсу военного корабля: россия лишилась членства в нескольких органах ООН – Кислица

россию не переизбрали в несколько вспомогательных органов Организации объединенных наций. Об этом написал в своем Твиттере украинский дипломат и постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

В результате тайных голосований на заседании Экономического и социального совета при избрании новых членов на выборах в разные вспомогательные органы ООН, эрефия не смогла продолжить свое членство в нескольких из них. Кислица написал: "Послали российский корабль на …"

Today’s elections @ ECOSOC bodies have sent Russian ship to … : Permanent Forum of Indigenous Peoples: Russia lost to Ukraine; Committee of NGO: Russia - not elected; UNICEF Executive Bureau: Russia - not elected; UN Women Executive Bureau Russia - not elected with 16 votes … pic.twitter.com/pubfmDWsRF