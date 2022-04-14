УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Экс-игрок Реала и сборной Колумбии скончался после автомобильной аварии

Общие новости
(1 голосов)

Колумбиец не сумел пережить ужасную аварию

Экс-игрок Реала и сборной Колумбии скончался после автомобильной аварии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник сборной Колумбии и мадридского "Реала" Фредди Ринкон скончался в возрасте 55 лет от травм, которые он получил в результате ДТП. Об этом сообщает Федерация футбола Колумбии.

Напомним, 11 апреля Ринкон на своей машине врезался в автобус и получил серьезные травмы головы. После чего он был доставлен в реанимацию, где врачи до последнего боролись за его жизнь, но вернуть колумбийца к жизни не могли. Водитель и пассажиры автобуса также были доставлены в больницу, но их травмы оказались менее серьезными.

Ринкон защищал цвета "Реала" с 1995 по 1996 год. В ходе своей карьеры он также выступал за "Америку Кали", "Наполи", "Палмерайс" и ряд других бразильских клубов. За сборную Колумбии он отыграл 84 матча, в которых забил 17 голов.

После завершения карьеры в 2004 году Ринкон работал тренером в бразильских клубах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фредди Ринкон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcf.com.co

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...