Экс-игрок Реала и сборной Колумбии скончался после автомобильной аварии

Бывший полузащитник сборной Колумбии и мадридского "Реала" Фредди Ринкон скончался в возрасте 55 лет от травм, которые он получил в результате ДТП. Об этом сообщает Федерация футбола Колумбии.

Напомним, 11 апреля Ринкон на своей машине врезался в автобус и получил серьезные травмы головы. После чего он был доставлен в реанимацию, где врачи до последнего боролись за его жизнь, но вернуть колумбийца к жизни не могли. Водитель и пассажиры автобуса также были доставлены в больницу, но их травмы оказались менее серьезными.

Ринкон защищал цвета "Реала" с 1995 по 1996 год. В ходе своей карьеры он также выступал за "Америку Кали", "Наполи", "Палмерайс" и ряд других бразильских клубов. За сборную Колумбии он отыграл 84 матча, в которых забил 17 голов.

После завершения карьеры в 2004 году Ринкон работал тренером в бразильских клубах.