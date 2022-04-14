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Санкции в действии: россия больше не может производить свои гиперзвуковые ракеты Кинжал

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Ой, а что случилось?

Санкции в действии: россия больше не может производить свои гиперзвуковые ракеты Кинжал

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

россия больше не способна производить свои "гиперзвуковые" ракеты Кинжал. Так произошло из-за санкций, так как страна лишилась доступа к ключевым компонентам, необходимым для модернизации и производства современного вооружения. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире национального телемарафона заявил следующее:

"Комплектующих, сырья и необходимых элементов для того, чтобы продолжать такие программы как с "Кинжалом", с другими подобными ракетами, гиперзвуковым оружием и тому подобное, россия фактически лишена из-за санкций Запада против сектора оборонной промышленности".

Напомним, 19 марта министерство нападения страны-агрессора официально заявило о применении ракет комплекса "Кинжал" для уничтожения подземного военного склада на западе Украины.

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В статье: санкции война с Россией Кинжал
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