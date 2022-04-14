  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Шрифты Times New Roman и Arial заблокировали для клиентов из россии

Общие новости
(1 голосов)

Уже вот до чего дошло

Шрифты Times New Roman и Arial заблокировали для клиентов из россии

Times New Roman

Новина українською

Владелец прав на известные во всем мире шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, а именно американская компания Monotype, закрыла доступ к их каталогу на сайте для российских пользователей. Об этом пишут российские "ведомости" со ссылкой на источник в местной IT-компании.

Для эрефии библиотека шрифтов недоступна с 11 апреля. Сам сайт Monotype на россии доступен, однако при переходе на страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа.

Пока непонятно, продолжат ли работать шрифты от Monotype в популярных решениях от Microsoft, так как создатель Word и Excel ранее купил права у Monotype. Вполне возможно, что в новых партиях "коробок" их не будет.

Читайте также"Вы будете смеяться, но… Чернобаевка-15". Арестович сообщил об уничтожении склада боеприпасов россиян

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Times New Roman
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...