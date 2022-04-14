Шрифты Times New Roman и Arial заблокировали для клиентов из россии

Владелец прав на известные во всем мире шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, а именно американская компания Monotype, закрыла доступ к их каталогу на сайте для российских пользователей. Об этом пишут российские "ведомости" со ссылкой на источник в местной IT-компании.

Для эрефии библиотека шрифтов недоступна с 11 апреля. Сам сайт Monotype на россии доступен, однако при переходе на страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа.

Пока непонятно, продолжат ли работать шрифты от Monotype в популярных решениях от Microsoft, так как создатель Word и Excel ранее купил права у Monotype. Вполне возможно, что в новых партиях "коробок" их не будет.