"Когда это прекратится?" Пеле расстроен трагическими событиями в Украине
Легендарный бразилец прокомментировал события в мире
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный бразильский футболист Пеле обеспокоен последними событиями в мире. В частности, король футбола расстроен войной в Украине и стрельбой в Нью-Йорке, и хочет, чтобы это прекратилось.
"Грустных новостей так много, что мы начинаем усыплять наши величайшие человеческие чувства. Это то, что нужно, чтобы выжить в мире, где в одном городе Украины погибли более 400 человек.
Через неделю в Нью-Йорке произошла стрельба. Не говоря уже о бразильцах, ежедневно погибающих от насилия. Когда это прекратится?", — написал 81-летний Пеле в своем Instagram.
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