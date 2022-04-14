За НАТО: медведев угрожает Финляндии и Швеции ядерным оружием, Искандерами и гиперзвуком

россия угрожает Швеции и Финляндии размещением ядерного оружия и ракетных войск рядом с ними, если эти страны вступят в НАТО. Сообщение с угрозами появилось в Telegram-канале дмитрия медведева.

"Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ альянса с рф вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придется укреплять. Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива".

"В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет – баланс должен быть восстановлен. До сегодняшнего дня россия на такие меры не шла и идти не собиралась. Если нас вынудят – что ж: "заметьте – не мы это предложили", как говорил герой известного старого фильма".

"Никто из здравомыслящих людей не хочет повышения цен и налогов, усиления напряженности вдоль границ, Искандеров, гиперзвука и кораблей с ядерным оружием буквально на расстоянии вытянутой руки от собственного дома. Будем надеяться, что разум наших северных соседей все-таки победит. Но если нет – то, как говорится, "он сам пришел".