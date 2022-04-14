  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

За НАТО: медведев угрожает Финляндии и Швеции ядерным оружием, Искандерами и гиперзвуком

Общие новости
(1 голосов)

Будто кто-то удивлен

За НАТО: медведев угрожает Финляндии и Швеции ядерным оружием, Искандерами и гиперзвуком

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

россия угрожает Швеции и Финляндии размещением ядерного оружия и ракетных войск рядом с ними, если эти страны вступят в НАТО. Сообщение с угрозами появилось в Telegram-канале дмитрия медведева.

"Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ альянса с рф вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придется укреплять. Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива".

"В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет – баланс должен быть восстановлен. До сегодняшнего дня россия на такие меры не шла и идти не собиралась. Если нас вынудят – что ж: "заметьте – не мы это предложили", как говорил герой известного старого фильма".

"Никто из здравомыслящих людей не хочет повышения цен и налогов, усиления напряженности вдоль границ, Искандеров, гиперзвука и кораблей с ядерным оружием буквально на расстоянии вытянутой руки от собственного дома. Будем надеяться, что разум наших северных соседей все-таки победит. Но если нет – то, как говорится, "он сам пришел".

Читайте такжеПесков: путин не отказывается от встречи с Зеленским

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Дмитрий Медведев НАТО
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/medvedev_telegram

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Черноморчик (Одесса )
14.04.2022 в 14:48
Йобн..ути на усю голову
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...