Эффектное и точное попадание: российский крейсер москва перевернулся и начал тонуть

российский крейсер "москва" после удара по нему ракетами "Нептун" перевернулся и начал тонуть. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Судно получило существенные повреждения, на нем начался пожар. Другие суда пытались помочь "москве", однако шторм и мощный взрыв боезапасов перевернули крейсер, после чего он начал тонуть. Тем не менее, в министерстве нападения рф сообщили, что "москва" сохраняет плавучесть.