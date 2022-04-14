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Эффектное и точное попадание: российский крейсер москва перевернулся и начал тонуть

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Хотя в рф еще думают, что починят

Эффектное и точное попадание: российский крейсер москва перевернулся и начал тонуть

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

российский крейсер "москва" после удара по нему ракетами "Нептун" перевернулся и начал тонуть. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Судно получило существенные повреждения, на нем начался пожар. Другие суда пытались помочь "москве", однако шторм и мощный взрыв боезапасов перевернули крейсер, после чего он начал тонуть. Тем не менее, в министерстве нападения рф сообщили, что "москва" сохраняет плавучесть.

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В статье: война с Россией крейсер москва
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