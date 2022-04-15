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Президент Польши одобрил изменения в закон о помощи гражданам Украины

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Президент Польши одобрил изменения в закон о помощи гражданам Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о помощи гражданам Украины. К примеру, упрощено получение налогового номера несовершеннолетними и лицами с инвалидностью. Об этом говорится на сайте и президента Польши.

Также изменения касаются временного допуска медицинской профессии и упорядочения регистрации в системе налоговых номеров PESEL. Закон также позволит гражданам Украины оказывать психологическую помощь своим соотечественникам, не владеющим польским языком.

Украинские беженцы смогут принять участие в занятиях от Центра социальной интеграции. При этом законодательные изменения касаются и белорусов, прибывших в Польшу из Украины. Для них упрощается получение гуманитарных виз.

Читайте такжеДуда: Мы с украинцами поддерживаем одни ценности: мир, свободу, демократию

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В статье: война с Россией Анджей Дуда
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Источник:
prezydent.pl

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