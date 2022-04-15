Президент Польши одобрил изменения в закон о помощи гражданам Украины
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Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о помощи гражданам Украины. К примеру, упрощено получение налогового номера несовершеннолетними и лицами с инвалидностью. Об этом говорится на сайте и президента Польши.
Также изменения касаются временного допуска медицинской профессии и упорядочения регистрации в системе налоговых номеров PESEL. Закон также позволит гражданам Украины оказывать психологическую помощь своим соотечественникам, не владеющим польским языком.
Украинские беженцы смогут принять участие в занятиях от Центра социальной интеграции. При этом законодательные изменения касаются и белорусов, прибывших в Польшу из Украины. Для них упрощается получение гуманитарных виз.
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