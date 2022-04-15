Глава Министерства обороны Словакии сравнил путина с гитлером

Министр обороны Словакии Ярослав Надь назвал президента россии владимира путина "равным Гитлеру" после его вторжения в Украину. Об этом он сказал в интервью изданию The New York Times.

Надь сказал, что путина нужно остановить в Украине, иначе он может пойти дальше на Запад. Ярослав повторил уже общеизвестный тезис о том, что Украина борется за будущее Европы и демократии.

Также Надь отметил, что до вторжения россии для его страны было немыслимо отправить через восточную границу большое количество даже самого простого оружия, не говоря уже о системах советского производства. Тем не менее, сейчас Ярослав осознает, что Словакия – прифронтовое государство, а в мире – новая реальность.