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Глава Министерства обороны Словакии сравнил путина с гитлером

Общие новости
(2 голосов)

Не в бровь, а в глаз

Глава Министерства обороны Словакии сравнил путина с гитлером

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Новина українською

Министр обороны Словакии Ярослав Надь назвал президента россии владимира путина "равным Гитлеру" после его вторжения в Украину. Об этом он сказал в интервью изданию The New York Times.

Надь сказал, что путина нужно остановить в Украине, иначе он может пойти дальше на Запад. Ярослав повторил уже общеизвестный тезис о том, что Украина борется за будущее Европы и демократии.

Также Надь отметил, что до вторжения россии для его страны было немыслимо отправить через восточную границу большое количество даже самого простого оружия, не говоря уже о системах советского производства. Тем не менее, сейчас Ярослав осознает, что Словакия – прифронтовое государство, а в мире – новая реальность.

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В статье: Владимир Путин война с Россией Адольф Гитлер
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Источник:
nytimes.com

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Extrim4ik (Extreme)
15.04.2022 в 11:08
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