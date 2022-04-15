  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Не дожидаясь остальных из ЕС. Президент Польши подписал закон об эмбарго на русский уголь

Общие новости
(1 голосов)

И это еще далеко не конец

Не дожидаясь остальных из ЕС. Президент Польши подписал закон об эмбарго на русский уголь

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Польша ввела эмбарго на импорт российского угля из-за агрессии рф против Украины. При этом поляки сделали это самостоятельно, не ожидая решения других стран Европейского Союза.

Соответствующий закон о специальных решениях для противодействия российской агрессии против Украины подписал президент Польши Анджей Дуда.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования. Физическим или юридическим лицам, нарушающим запрет, грозит штраф до 20 миллионов злотых.

Читайте такжеПрезидент Польши одобрил изменения в закон о помощи гражданам Украины

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Анджей Дуда
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
biznesalert.pl

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...