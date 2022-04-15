Не дожидаясь остальных из ЕС. Президент Польши подписал закон об эмбарго на русский уголь
И это еще далеко не конец
Getty Images / Global Images Ukraine
Польша ввела эмбарго на импорт российского угля из-за агрессии рф против Украины. При этом поляки сделали это самостоятельно, не ожидая решения других стран Европейского Союза.
Соответствующий закон о специальных решениях для противодействия российской агрессии против Украины подписал президент Польши Анджей Дуда.
Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования. Физическим или юридическим лицам, нарушающим запрет, грозит штраф до 20 миллионов злотых.
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Источник:biznesalert.pl
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