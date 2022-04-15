Не дожидаясь остальных из ЕС. Президент Польши подписал закон об эмбарго на русский уголь

Польша ввела эмбарго на импорт российского угля из-за агрессии рф против Украины. При этом поляки сделали это самостоятельно, не ожидая решения других стран Европейского Союза.

Соответствующий закон о специальных решениях для противодействия российской агрессии против Украины подписал президент Польши Анджей Дуда.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования. Физическим или юридическим лицам, нарушающим запрет, грозит штраф до 20 миллионов злотых.