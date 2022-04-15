ООН: ежедневно в Украину возвращаются 30 тысяч беженцев
Хотя в стране идет война
Getty Images / Global Images Ukraine
870 тысяч украинских беженцев, покинувших страну после российского вторжения, уже вернулись на родину. Ежедневно в Украину возвращаются 30 тысяч человек. Об этом сообщают сегодня гуманитарные учреждения ООН со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины.
С начала вооруженного конфликта в Украине по меньшей мере 11,7 миллиона человек покинули свои дома.
При этом в одну только Польшу из Украины выехали почти 2,76 млн человек. В четверг, 14 апреля, прибыло 26 800 беженцев – рост на 8% по сравнению с предыдущим днем. В пятницу утром границу пересекли 6,2 тысячи человек, увеличение на 3%.
#Pomagamy????????— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) April 15, 2022
Od 24.02 do????????wjechało z????????2,757 mln os.
Wczoraj tj.14.04 #funkcjonariuszeSG odprawili 26,8 tys.podróżnych-wzrost o 8% w porównaniu z dniem wcześniejszym(24,7 tys).
Dziś do godz.07.00 rano 6,2 tys.-wzrost o 3%.
W dn.14.04 z????????do????????wyjechało 22,5 tys.os.Od 24.02- 652 tys. pic.twitter.com/KUmm5pWJ4v
Популярное сейчас
- Неописуемые зверства. Российская армия проводит эксгумацию тел в Мариуполе во дворах домов
- Россия еще может нанести удар по Киеву – Пентагон
- Вылет Барселоны из Лиги Европы, дата матча Шотландия - Украина. Главные новости за 14 апреля
- Триумф Реала, вылет Баварии, первая победа Динамо в европейском турне. Главные новости за 12 апреля
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией
Новости по теме
- 09:27 Зарубежные По курсу военного корабля: россия лишилась членства в нескольких органах ООН – Кислица
- 17:48 Украинские Канцлер Австрии: Ездил у москву посмотреть путину в глаза. По его мнению, он защищает россиян на востоке Украины
- 19:42 Украинские Зеленский - о НАТО и ООН: Меня не интересует их дипломатия, которая приводит к уничтожению моей нации