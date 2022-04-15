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ООН: ежедневно в Украину возвращаются 30 тысяч беженцев

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Хотя в стране идет война

ООН: ежедневно в Украину возвращаются 30 тысяч беженцев

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

870 тысяч украинских беженцев, покинувших страну после российского вторжения, уже вернулись на родину. Ежедневно в Украину возвращаются 30 тысяч человек. Об этом сообщают сегодня гуманитарные учреждения ООН со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины.

С начала вооруженного конфликта в Украине по меньшей мере 11,7 миллиона человек покинули свои дома.

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При этом в одну только Польшу из Украины выехали почти 2,76 млн человек. В четверг, 14 апреля, прибыло 26 800 беженцев – рост на 8% по сравнению с предыдущим днем. В пятницу утром границу пересекли 6,2 тысячи человек, увеличение на 3%.

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В статье: ООН война с Россией
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Источник:
news.un.org

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