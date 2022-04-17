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Премьер-министр Италии: Я начинаю думать, что с Путиным бесполезно разговаривать

Общие новости
(3 голосов)

До лидеров начинает что-то доходить

Премьер-министр Италии: Я начинаю думать, что с Путиным бесполезно разговаривать

Фото: Getty Images

Новина українською

Премьер-министр Италии Марио Драги дал интервью порталу Corriere Della Sera, в котором, помимо прочего, рассказал о нежелании Путина встречаться с Зеленским и прекращать войну.

Журналисты поинтересовались нельзя ли остановить Путина с помощью беседы.

На это Драги ответил: "В телефонном разговоре я сказал ему, что звоню ему, чтобы поговорить о мире. Я спросил его: "Когда вы встречаетесь с Зеленским? Только вы вдвоем сможете найти решение". Он ответил: "Время еще не пришло". Я настаивал: "Примите решение о прекращении огня". И снова: "Нет: время еще не пришло"".

Далее Путин начал рассказывать об оплате за российский газ в рублях, которая тогда еще не была официально принята в РФ. После этого собеседники договорились встретиться через несколько дней и попрощались. А затем мир увидел военные преступления российских оккупантов в Буче.

"Я начинаю думать, что правы те, кто говорит, что с ним бесполезно разговаривать, это просто пустая трата времени. Я всегда защищал Макрона и продолжаю утверждать, что как президент ЕС он прав, пытаясь использовать все возможные пути диалога. Но у меня сложилось впечатление, что ужас войны, с ее резней, с тем, что они сделали с детьми и женщинами, совершенно не зависит от слов и телефонных звонков, которые делаются", — подытожил Драги.

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В статье: Италия Владимир Путин война с Россией Марио Драги
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Источник:
unian.net

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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
17.04.2022 в 16:46
Конечно, у путлера старческий маразм ещё 10 лет назад (минимум) появился... Долботехник путлеровский..... С ним давно бесполезно говорить
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