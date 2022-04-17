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Данилов потроллил Путина, отвечая на вопрос о Москве: Она утонула

Общие новости
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Секретарь СНБО пошутил о подлодке "Курск"

Данилов потроллил Путина, отвечая на вопрос о Москве: Она утонула

Фото: Getty Images

Новина українською

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов потроллил президента РФ Владимира Путина, когда его спросили, что случилось с российским флагманским крейсером "Москва". "Он утонул", – сказал Данилов в интервью CNN.

Подобным образом в 2000 году Владимир Путин объяснял, что случилось с подводной лодкой "Курск" со 118 членами экипажа на борту американскому теле- и радиоведущему Ларри Кингу.

– Скажите мне, что случилось с подводной лодкой?

Путин с легкой ухмылкой ответил: "Она утонула".

Вопреки ужасу трагедии, фраза стала крылатой даже в россии.

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В статье: Владимир Путин война с Россией Алексей Данилов крейсер москва СНБО подлодка Курск
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Источник:
edition.cnn.com

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