Данилов потроллил Путина, отвечая на вопрос о Москве: Она утонула

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов потроллил президента РФ Владимира Путина, когда его спросили, что случилось с российским флагманским крейсером "Москва". "Он утонул", – сказал Данилов в интервью CNN.

Подобным образом в 2000 году Владимир Путин объяснял, что случилось с подводной лодкой "Курск" со 118 членами экипажа на борту американскому теле- и радиоведущему Ларри Кингу.

– Скажите мне, что случилось с подводной лодкой?

Путин с легкой ухмылкой ответил: "Она утонула".

Вопреки ужасу трагедии, фраза стала крылатой даже в россии.