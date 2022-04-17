Данилов потроллил Путина, отвечая на вопрос о Москве: Она утонула
Секретарь СНБО пошутил о подлодке "Курск"
Фото: Getty Images
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов потроллил президента РФ Владимира Путина, когда его спросили, что случилось с российским флагманским крейсером "Москва". "Он утонул", – сказал Данилов в интервью CNN.
Подобным образом в 2000 году Владимир Путин объяснял, что случилось с подводной лодкой "Курск" со 118 членами экипажа на борту американскому теле- и радиоведущему Ларри Кингу.
– Скажите мне, что случилось с подводной лодкой?
Путин с легкой ухмылкой ответил: "Она утонула".
Вопреки ужасу трагедии, фраза стала крылатой даже в россии.
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Источник:edition.cnn.com
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