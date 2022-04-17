В Запорожье российские оккупанты похитили 16-летнего сына главы Запорожской РГА Олега Буряка, о чем он лично сообщил Укринформ. Мальчика украли на блокпосте.

Сообщается, что 16-летнего сына Олега Буряка россияне похитили на блокпосте в Васильевке. Юноша ехал в машине, которая двигалась в составе эвакуационной колонны из Мелитополя в Запорожье.

"Это произошло 8 апреля в 11:22 на блокпосту в Васильевке. Мой 16-летний сын ехал в машине с двумя знакомыми женщинами и тремя малолетними детьми. Все ехали в Запорожье. Колонну автомобилей остановили российские военные и начали подходить к каждой чтобы проверить, кто и куда едет. Они увидели у моего сына телефон и вытащили его из машины.

У них (военных - ред.) есть планшеты и они нашли, что я являюсь отцом парня. Все это время мы пытались решить вопрос самостоятельно, но не получилось", – рассказал глава РГА.

Очевидцы сообщают, что авто держали на блокпосту 3 часа, после чего отпустили всех, кроме 16-летнего Влада.