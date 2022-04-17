Волонтеры обнаружили три лагеря для украинцев в пензенской области

Из Украины на территорию России оккупанты за время войны уже вывезли 808 тысяч человек из которых 153 тысячи детей, сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она ссылается на данные рашистских СМИ.

"Почти каждый день СМИ страны-оккупанта со ссылкой на информацию рашистских чиновников сообщают о вывозе из Украины наших граждан. По состоянию на 16 апреля, по их данным, было перемещено 808 тысяч человек, из которых 153 тысяч – дети”, – заявила уполномоченная.

По словам омбудсмена, на прошлой неделе к ней обратились волонтеры из России, которые обнаружили три лагеря для депортированных украинцев в Пензенской области.

"Они посетили один из таких лагерей, где в то время находились более 400 человек - в основном женщины и 147 детей всех возрастов, включая младенцев. Наши граждане были в крайне тяжелом и подавленном положении, не имели одежды, продуктов, предметов гигиены, ведь их забрали из Мариуполя прямо из бомбоубежища", – заявила уполномоченная.

Денисова проинформировала, что по результатам совместной работы с российскими волонтерами, консульской службой в Эстонии и Эстонской стороной накануне первые 7 украинцев из лагеря в Пензенской области, в том числе семья с тремя детьми, были доставлены в Нарву в Эстонии и получают помощь.

"Пока готовимся к перевозке следующей группы", – добавила омбудсмен.

Она отметила, что украинцы, которые сейчас находятся в России и не знают, как добраться до Украины или стран Европы, могут воспользоваться пунктом пропуска через границу России в город Нарва, где им окажут помощь консульская служба Украины и местные общины.

Кроме того, граждане могут получить дополнительную информацию на горячей линии уполномоченного, которая работает бесплатно и круглосуточно – 0 800 50 17 20.

"Обращайтесь, мы обязательно поможем! Украина своих не оставляет", – заявила Денисова.