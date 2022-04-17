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Президент Украины отметил 189 военнослужащих государственными наградами

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6 из них посмертно

Президент Украины отметил 189 военнослужащих государственными наградами

Фото: Офис Президента

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 189 военнослужащих, шестерых из которых посмертно. Соответствующий указ №247/2022 опубликован на сайте главы государства.

Президент наградил защитников орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, "За мужество" ІІ и ІІІ степеней, Данила Галицкого, медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отчизны".

Награды присвоены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге”.

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В статье: Владимир Зеленский
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Источник:
ukrinform.ru

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