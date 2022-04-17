Президент Украины отметил 189 военнослужащих государственными наградами
6 из них посмертно
Фото: Офис Президента
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 189 военнослужащих, шестерых из которых посмертно. Соответствующий
Президент наградил защитников орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, "За мужество" ІІ и ІІІ степеней, Данила Галицкого, медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отчизны".
Награды присвоены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге”.
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Источник:ukrinform.ru
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