Оккупанты похитили поселкового главу Кирилловки в Запорожской области

Войска РФ похитили поселкового главу курортной Кирилловки в Запорожской области Ивана Малеева, сообщает первая заместительница председателя поселкового совета Марина Логинова.

"Сегодня, 17 апреля 2022 года, примерно в 13:00 военные Российской Федерации из помещения Кирилловского поселкового совета вывели председателя совета Малеева Ивана Владимировича. Его посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Как было сказано - в комендатуру Мелитополя", – сообщила Марина.

Также о похищении сообщает РИА Мелитополь: вчера, 16 апреля, в Кирилловку заехало порядка 30 БТРов оккупантов. Сегодня утром вражеская техника окружила поселок, а российские военные начали ходить по домам.

"Ранее глава Кирилловки отказался от сотрудничества с оккупантами, несмотря на жесткий прессинг. Кроме того, местные жители сообщили, что рашисты начали рыть окопы вокруг курортного поселка. Вероятно, готовятся к отступлению", – передает агентство.

УНИАН сообщает, что 25 марта поселковый голова Иван Малеев в своем видеообращении заявил, что российские военные вошли в поселок Кирилловка Запорожской области.

"Сегодня и к нам заехали гости, представители Российской Федерации, военные. Представились военной комендатурой города Мелитополя, естественно, предложили сотрудничать, на что мы, естественно, отказались. Поэтому я не знаю, насколько долго они дадут возможность нам еще работать. Но как бы там ни было, я прошу всех соблюдать спокойствие, прошу вас всех не нервничать. Мы как жили, так и живем, как работали, так и работаем", – говорил Малеев.

Напомним, что Мелитополь был оккупирован российскими военными 1 марта 2022 года.