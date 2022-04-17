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Украина заполнила опросник для вступления в ЕС

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Правительство это сделало в течение положенного срока – недели

Украина заполнила опросник для вступления в ЕС

Фото: Чекановая, УНИАН

Новина українською

Правительство Украины заполнило опросник, необходимый на пути приобретения страной статуса кандидата в ЕС, заявил в эфире национального телемарафона заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"Сегодня прошла неделя, и можем констатировать, что тот документ, который привезла госпожа Урсула, с украинской стороны заполнен", – сказал Жовква.

Сообщается, что далее ЕС будет готовить соответствующую рекомендацию относительно того, выполняет ли Украина копенгагенские критерии членства.

"Мы ожидаем, что на основе этой информации, которую мы подали Европейской комиссии, такая рекомендация будет положительна, а дальше мяч на стороне государств-членов ЕС", – ответил он.

После этого будут начаты переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Напомним, что 8 апреля во время визита в Киев председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

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В статье: Европейский союз Урсула фон дер Ляйен опросник
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Источник:
unian.net

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