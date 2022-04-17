Правительство пересмотрит школьную программу из-за полномасштабной войны с Россией

Правительство Украины пересмотрит школьную программу по мировой литературе и истории из-за полномасштабной войны с Россией, сообщил глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак в эфире единого телемарафона.

Сообщается, что будет создана специальная комиссия Министерства образования, которая будет определять, какие российские произведения стоит оставлять в школьной программе.

"Сейчас мы серьезно пересмотрим всю школьную программу. И это будет касаться не только литературы, это будет касаться и истории. Но для этого есть большие и очень профессиональные экспертные группы в Министерстве образования. Это не совсем вопрос депутатов, но мы будем всячески поддерживать экспертов в их решениях", – пояснил нардеп.

Бабак считает, что классические произведения, наверное, все же стоит изучать, например Достоевского, Чехова или Толстого. Но все, что имеет элементы пропаганды, нужно вычистить.

Отмечается, что полного отказа от уроков русского языка не будет, так как это может ущемить права нацменьшинств.