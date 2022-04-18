Какая жалость. В Германии сгорели авто участников пробега в поддержку российских оккупантов

В центре Берлина неизвестные активисты сожгли шесть припаркованных автомобилей. Ранее владельцы этих машин приняли участие в автопробеге в поддержку политики рф против Украины, таким образом, одобрив вторжение войск оккупантов на территорию независимого государства.

Предполагается, что все участники берлинского фестиваля "За войну" – это эмигранты из россии. На данный момент берлинская полиция выясняет обстоятельства инцидента и расследует преступление против частного имущества.

Читайте также Германия может предоставить Украине оружие на 1 млрд евро

Одновременно в прессе сообщается, что в Берлине в ту же ночь взорвали еще два автомобиля, но уже с украинскими номерными знаками.