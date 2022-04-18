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Какая жалость. В Германии сгорели авто участников пробега в поддержку российских оккупантов

Общие новости
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Упс

Какая жалость. В Германии сгорели авто участников пробега в поддержку российских оккупантов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В центре Берлина неизвестные активисты сожгли шесть припаркованных автомобилей. Ранее владельцы этих машин приняли участие в автопробеге в поддержку политики рф против Украины, таким образом, одобрив вторжение войск оккупантов на территорию независимого государства.

Предполагается, что все участники берлинского фестиваля "За войну" – это эмигранты из россии. На данный момент берлинская полиция выясняет обстоятельства инцидента и расследует преступление против частного имущества.

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Одновременно в прессе сообщается, что в Берлине в ту же ночь взорвали еще два автомобиля, но уже с украинскими номерными знаками.

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В статье: война с Россией
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