Какая жалость. В Германии сгорели авто участников пробега в поддержку российских оккупантов
Упс
Getty Images / Global Images Ukraine
В центре Берлина неизвестные активисты сожгли шесть припаркованных автомобилей. Ранее владельцы этих машин приняли участие в автопробеге в поддержку политики рф против Украины, таким образом, одобрив вторжение войск оккупантов на территорию независимого государства.
Предполагается, что все участники берлинского фестиваля "За войну" – это эмигранты из россии. На данный момент берлинская полиция выясняет обстоятельства инцидента и расследует преступление против частного имущества.
Одновременно в прессе сообщается, что в Берлине в ту же ночь взорвали еще два автомобиля, но уже с украинскими номерными знаками.
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