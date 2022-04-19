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Япония передаст Украине костюмы и маски для химической защиты

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Япония передаст Украине костюмы и маски для химической защиты

JMOD

Новина українською

Министерство обороны Японии планирует передать Украине костюмы ядерной, биологической и химической защиты (NBC). Также из страны восходящего солнца в рамках помощи поступят дроны.

"Министерство обороны Японии предоставит украинскому правительству костюмы NBC, маски NBC и дроны. Борьба украинцев за свою страну все еще продолжается, поэтому Минобороны Японии и впредь будет оказывать максимальную поддержку. За Украину".

Напомним, вчера харьковский депутат сообщил, что в Изюме орки применили химическое оружие. Якобы заряды с веществом были выпущены из РСЗО "Град". У потерпевших взяты анализы крови, одежда отправлена на экспертизу. Информация требует подтверждения.

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В статье: война с Россией
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