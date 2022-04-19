Япония передаст Украине костюмы и маски для химической защиты
Это очень актуально
JMOD
Министерство обороны Японии планирует передать Украине костюмы ядерной, биологической и химической защиты (NBC). Также из страны восходящего солнца в рамках помощи поступят дроны.
"Министерство обороны Японии предоставит украинскому правительству костюмы NBC, маски NBC и дроны. Борьба украинцев за свою страну все еще продолжается, поэтому Минобороны Японии и впредь будет оказывать максимальную поддержку. За Украину".
#JMOD decided to newly provide NBC suits, NBC masks and Drones to Ukrainian government. The fight of Ukrainians to defend their country still continues so that JMOD will continue our utmost support. For #Ukraine. pic.twitter.com/Ge5YjawYOM— Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) April 19, 2022
Напомним, вчера харьковский депутат сообщил, что в Изюме орки применили химическое оружие. Якобы заряды с веществом были выпущены из РСЗО "Град". У потерпевших взяты анализы крови, одежда отправлена на экспертизу. Информация требует подтверждения.
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