  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Офис Президента Украины: Макрон поддержал санкции против энергетического сектора рф

Общие новости
(1 голосов)

Слова руководителя ОП

Офис Президента Украины: Макрон поддержал санкции против энергетического сектора рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Одна из ведущих стран Европейского союза поддерживает бан энергетического сектора российской федерации. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Во Франции открыто поддержали санкции против энергетического сектора россии. Президент Макрон в интервью Le Figaro сказал, что страна не нуждается в российском газе и призвал к санкционным ограничениям".

"Для Украины же важным остается полное эмбарго на импорт российской нефти, жесткие санкции против банковского сектора – Сбербанка и Газпромбанка, и, конечно же, ограничения по всем энергоресурсам".

Читайте такжеС одним исключением. ЕС закрыл свои порты для российских кораблей

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: санкции война с Россией Эммануэль Макрон Андрей Ермак
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/ermaka2022

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...