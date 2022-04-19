Офис Президента Украины: Макрон поддержал санкции против энергетического сектора рф
Слова руководителя ОП
Getty Images / Global Images Ukraine
Одна из ведущих стран Европейского союза поддерживает бан энергетического сектора российской федерации. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Во Франции открыто поддержали санкции против энергетического сектора россии. Президент Макрон в интервью Le Figaro сказал, что страна не нуждается в российском газе и призвал к санкционным ограничениям".
"Для Украины же важным остается полное эмбарго на импорт российской нефти, жесткие санкции против банковского сектора – Сбербанка и Газпромбанка, и, конечно же, ограничения по всем энергоресурсам".
Популярное сейчас
- ВСУ уничтожили 75% российской бригады, созданной на основе крымских предателей
- Россияне развернули системы ПВО возле Харькова и пытаются наступать на востоке - Генштаб
- Серия А. Аталанта - Эллас Верона 1:2. Еще и Малиновский травмировался
- Попьет у россиян крови. Чехия поставила Украине РСЗО под названием Vampire
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф