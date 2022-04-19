Офис Президента Украины: Макрон поддержал санкции против энергетического сектора рф

Одна из ведущих стран Европейского союза поддерживает бан энергетического сектора российской федерации. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Во Франции открыто поддержали санкции против энергетического сектора россии. Президент Макрон в интервью Le Figaro сказал, что страна не нуждается в российском газе и призвал к санкционным ограничениям".

"Для Украины же важным остается полное эмбарго на импорт российской нефти, жесткие санкции против банковского сектора – Сбербанка и Газпромбанка, и, конечно же, ограничения по всем энергоресурсам".