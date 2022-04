Хакеры Anonymous взломали сайт компании, обеспечивающей работу Газпрома

Активисты из Anonymous взломали сайт "Неоком Геосервис", компании, которая занимается геологоразведкой для добычи углеводородов. Хакеры выложили в общий доступ 107 гигабайт данных компании, речь идет о переписке (87 500 писем).

Известно, что главными клиентами компании "Неоком Геосервис" являются Самотлорнефтегаз, Оренбургнефть, Тюменьнефтегаз, Роспан Интернешнл и "национальное достояние рф" – Газпром.

MORE: Their primary clients include Gazprom, Orenburgneft, Samotlorneftegaz, Tyumenneftegaz, and Rospan International. #OpRussia #Anonymous #DDoSecrets