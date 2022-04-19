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Хакеры Anonymous взломали сайт компании, обеспечивающей работу Газпрома

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Хакеры Anonymous взломали сайт компании, обеспечивающей работу Газпрома

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Активисты из Anonymous взломали сайт "Неоком Геосервис", компании, которая занимается геологоразведкой для добычи углеводородов. Хакеры выложили в общий доступ 107 гигабайт данных компании, речь идет о переписке (87 500 писем).

Известно, что главными клиентами компании "Неоком Геосервис" являются Самотлорнефтегаз, Оренбургнефть, Тюменьнефтегаз, Роспан Интернешнл и "национальное достояние рф" – Газпром.

Anonymous – современная международная сеть активистов и хактивистов, отдельные узлы которой слабо связаны между собой. Ранее группа Anonymous заявила, что взломала базу данных Центробанка рф. Также международные хакеры "положили" сайты компаний, которые отказались уходить с российского рынка.

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В статье: война с Россией Anonymous
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