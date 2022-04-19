Соединенные Штаты Америки пригрозили Китаю последствиями за помощь рф

Соединенные Штаты предупредили Китай о серьезных последствиях, если Поднебесная предоставит россии оружие или будет помогать в обходе санкций. Об этом сообщил Представитель Государственного департамента США Нед Прайс:

"Если Китай будет предоставлять оружие и военное снаряжение или попытаться помочь России обойти санкции, то он столкнется с серьезными последствиями не только с нашей стороны, но и со стороны наших союзников и партнеров".

При этом президент США Джо Байден во вторник 19 апреля проведет с союзниками защищенную видеоконференцию по дальнейшей помощи Украине и санкциям. Об этом сообщил Белый дом.