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Соединенные Штаты Америки пригрозили Китаю последствиями за помощь рф

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А Байден поговорит с союзниками о дальнейшей помощи Украине

Соединенные Штаты Америки пригрозили Китаю последствиями за помощь рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Соединенные Штаты предупредили Китай о серьезных последствиях, если Поднебесная предоставит россии оружие или будет помогать в обходе санкций. Об этом сообщил Представитель Государственного департамента США Нед Прайс:

"Если Китай будет предоставлять оружие и военное снаряжение или попытаться помочь России обойти санкции, то он столкнется с серьезными последствиями не только с нашей стороны, но и со стороны наших союзников и партнеров".

При этом президент США Джо Байден во вторник 19 апреля проведет с союзниками защищенную видеоконференцию по дальнейшей помощи Украине и санкциям. Об этом сообщил Белый дом.

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В статье: война с Россией Джо Байден
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Источник:
t.me/radiosvoboda

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