"А я вам сейчас покажу, откуда… " Армия россии планировала военное вторжение в беларусь
"Четыре позиции, я сейчас покажу карту…"
Getty Images / Global Images Ukraine
Полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о подготовке 1 танковой армии россии к вторжению и захвату территории беларуси. После фальсификаций президентских выборов в беларуси из россии разработали план вторжения и подавления народных протестов.
Оккупация беларуси планировалась под поводом предотвращения втягивания россии "в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе".
Одним из доказательств подготовки россии к военной злости против соседней страны является "Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи".
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