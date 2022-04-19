  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

"А я вам сейчас покажу, откуда… " Армия россии планировала военное вторжение в беларусь

Общие новости
(1 голосов)

"Четыре позиции, я сейчас покажу карту…"

"А я вам сейчас покажу, откуда… " Армия россии планировала военное вторжение в беларусь

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о подготовке 1 танковой армии россии к вторжению и захвату территории беларуси. После фальсификаций президентских выборов в беларуси из россии разработали план вторжения и подавления народных протестов.

Оккупация беларуси планировалась под поводом предотвращения втягивания россии "в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе".

Одним из доказательств подготовки россии к военной злости против соседней страны является "Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи".

Читайте такжеЛукашенко и путин: Буча - это психологическая операция англичан и фэйк, как и химоружие в Сирии

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/DIUkraine

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Толик (Одесса)
19.04.2022 в 14:36
ибала жаба гадюку
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...