"А я вам сейчас покажу, откуда… " Армия россии планировала военное вторжение в беларусь

Полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о подготовке 1 танковой армии россии к вторжению и захвату территории беларуси. После фальсификаций президентских выборов в беларуси из россии разработали план вторжения и подавления народных протестов.

Оккупация беларуси планировалась под поводом предотвращения втягивания россии "в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе".

Одним из доказательств подготовки россии к военной злости против соседней страны является "Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи".