россияне, пользуйтесь хозяйственным мылом. Химико-промышленный гигант закрыл бизнес в рф

Немецкая химико-промышленная компания Henkel, представляющая известные на весь мир бренды Persil, Ceresit, Schwarzkopf и Syoss, заявила о прекращении своего бизнеса на россии.

Компания приняла решение в связи со сложившейся геополитической обстановкой. В настоящий момент Henkel готовится к окончательному уходу из россии.

Компании также принадлежат бренды Bref, Pril, Vernel, "Ласка", "Пемолюкс", Fa, клей "Момент", Loctite, монтажная пена "Макрофлекс" и другие.

Отметим, что четыре производственных площадки компании в Украине (штат Henkel в Украине – 600 человек) были закрыты после вторжения рф.