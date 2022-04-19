россияне, пользуйтесь хозяйственным мылом. Химико-промышленный гигант закрыл бизнес в рф
И правильно!
Getty Images / Global Images Ukraine
Немецкая химико-промышленная компания Henkel, представляющая известные на весь мир бренды Persil, Ceresit, Schwarzkopf и Syoss, заявила о прекращении своего бизнеса на россии.
Компания приняла решение в связи со сложившейся геополитической обстановкой. В настоящий момент Henkel готовится к окончательному уходу из россии.
Компании также принадлежат бренды Bref, Pril, Vernel, "Ласка", "Пемолюкс", Fa, клей "Момент", Loctite, монтажная пена "Макрофлекс" и другие.
Отметим, что четыре производственных площадки компании в Украине (штат Henkel в Украине – 600 человек) были закрыты после вторжения рф.
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