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Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле и, естественно, обвинил в нем Украину

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Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле и, естественно, обвинил в нем Украину

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Новина українською

Губернатор Белгородской области вячеслав гладков сообщил, что утром 19 апреля приграничное село Головчино Грайворонского района попало под обстрел – причем, "со стороны Украины". Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

В результате инцидента пострадало три человека, также повреждены более 30 домов. Агентство риа "новости" опубликовало фото последствий обстрела россиян по своим же: на них видны разрушения малоэтажных зданий.

Напомним, ранее российская федерация сама обстреляла село в Брянской области, однако обвинила в этом Украину.

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В статье: война с Россией
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