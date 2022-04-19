Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле и, естественно, обвинил в нем Украину
Есть пострадавшие
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Губернатор Белгородской области вячеслав гладков сообщил, что утром 19 апреля приграничное село Головчино Грайворонского района попало под обстрел – причем, "со стороны Украины". Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
В результате инцидента пострадало три человека, также повреждены более 30 домов. Агентство риа "новости" опубликовало фото последствий обстрела россиян по своим же: на них видны разрушения малоэтажных зданий.
Напомним, ранее российская федерация сама обстреляла село в Брянской области, однако обвинила в этом Украину.
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