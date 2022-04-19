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Десантники ВСУ разбили образцовую российскую бригаду, участвовавшую в международных учениях

Общие новости
(1 голосов)

Упс

Десантники ВСУ разбили образцовую российскую бригаду, участвовавшую в международных учениях

Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Новина українською

Недавно в районе интенсивных боев украинскими воинами-десантниками была разбита и уничтожена бронегруппа одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобужской мотострелковой бригады Центрального ВО ВС российской федерации, г. Томск.

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Именно подразделения этой воинской части постоянно участвовали в международных учениях, где завоевывали призовые места. В этот день, во время боя с украинскими воинами, многие "асвабадители" сгорели в пламени уничтоженных боевых машин. И только некоторых удалось идентифицировать по имеющимся документам:

"Мы продолжаем публиковать документы уничтоженных российских оккупантов, которые, выполняя преступные приказы руководства государства и своего командования, пришли с войной в Украину убивать мирное население".

Десантники ВСУ разбили образцовую российскую бригаду, участвовавшую в международных учениях - изображение 1

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В статье: война с Россией
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Источник:
dshv.mil.gov.ua

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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
19.04.2022 в 15:13
Горите твари и на нашей земле и в вашем АДУ
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