Недавно в районе интенсивных боев украинскими воинами-десантниками была разбита и уничтожена бронегруппа одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобужской мотострелковой бригады Центрального ВО ВС российской федерации, г. Томск.

Именно подразделения этой воинской части постоянно участвовали в международных учениях, где завоевывали призовые места. В этот день, во время боя с украинскими воинами, многие "асвабадители" сгорели в пламени уничтоженных боевых машин. И только некоторых удалось идентифицировать по имеющимся документам: