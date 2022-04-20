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Бенефисы Интера и Ливерпуля, неудача Шахтера в Турции, Холанд едет к Пепу. Главные новости за 19 апреля

Общие новости
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UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 19 апреля

Бенефисы Интера и Ливерпуля, неудача Шахтера в Турции, Холанд едет к Пепу. Главные новости за 19 апреля

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"Ливерпуль" поиздевался над "МЮ", но посочувствовал Роналду

Избиение вместо битвы - так это можно назвать. Трио форвардов "Ливерпуля" Диас - Мане - Салах делало с защитой "МЮ" все, что хотело, в итоге остановившись на отметке в 4 гола. Важный нюанс - в составе гостей отсутствовал Криштиану Роналду - у него на днях умер ребенок. "Энфилд" почтил его память, спев You’ll never walk alone на 7-й минуте - это было по-настоящему сильно.

"Шахтер" проиграл "Фенербахче" в рамках благотворительного турне по Европе

Донецкий клуб провел второй матч в рамках благотворительного турне по Европе. На сей раз, команда Роберто де Дзерби уступила в Турции "Фенербахче" при равной игре - 0:1. "Горнякам" явно мешает отсутствие забивного форварда - юный Сигеев много мажет. Зато отмечаем, что впервые после начала войны в состав вернулись легионеры - бразилец Марлон и израильтянин Соломон.

"Интер" разгромил "Милан" и вышел в финал Кубка Италии

Дерби делла Мадоннина на сей раз прошло ярко и не оставило после себя никаких вопросов. Да, "Милан" старался и на некоторых отрезках даже смотрелся выгоднее оппонента, но чудовищная эффективность атак "Нерадзурри" сделала свое дело - здесь особенно отмечаем Лаутаро Мартинеса. Соперник "Интера" по финалу определится сегодня в противостоянии "Ювентуса" и "Фиорентины"

Сборная Украины перед Шотландией может сыграть с топовым соперником

Журналист Игорь Бурбас пишет, что сборная Украины перед стыковым матчем за место на ЧМ против Шотландии (1 июня) будет тренироваться в Англии - либо на базе "Манчестер Сити", либо вообще на базе местной национальной сборной. С кем-то из них сине-желтые даже планируют провести спарринг - все будет зависеть от календаря и успехов "Горожан" в ЛЧ. Интересно, это Зинченко договорился?

Холанд согласовал личный контракт с "Манчестер Сити"

Авторитетное издание The Athletic информирует, что лидер "Боруссии" Эрлинг Холанд согласовал условия личной сделки с "Ман Сити". Теперь "Горожанам" надо договориться со "Шмелями" - и один из двух самых перспективных форвардов мира у них в руках. Любопытно, что в начале века за "Сити" выступал отец Эрлинга Альф-Инге Холанд - похоже, влечение к Манчестеру у них семейное.

16-летний украинец стал лучшим игроком турнира в Италии

Ну, и напоследок новость, которую вы могли пропустить, но которая очень обнадеживает - 16-летний воспитанник "Шахтера" Василий Бундаш стал лучшим игроком престижного турнира Маджиони-Риги для команд до 17 лет. Юный украинец выступал за "Аталанту", которой помог выиграть главный приз. Ранее сообщалось, что Бундаша и еще троих украинских детей помог устроить в академию Бергамо Руслан Малиновский.

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