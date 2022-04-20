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Франция готова предоставить Украине гарантии безопасности

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Макрон на связи

Франция готова предоставить Украине гарантии безопасности

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Французская республика готова предоставить Украине гарантии безопасности после окончания ее войны с россией. Гарантии будут включать в себя поставки военной техники. Также более чем возможно участие других стран Европейского союза.

В частности, речь идет о Германии, Италии и Турции. Об этом сообщил изданию Bloomberg высокопоставленный представитель президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее Макрон делал очень противоречивые заявления. К примеру, он сказал, что Франция поддерживает энергетическое эмбарго против россии, однако при этом предпочитал избегать слова "геноцид" в контексте действий рф к гражданам Украины.

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В статье: война с Россией Эммануэль Макрон
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Источник:
bloomberg.com

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