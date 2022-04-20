песков: рф передала Украине проект документа с четкими выработанными формулировками
дмитрий, скажите, а вы видели картину Репина "Запорожцы"?
Getty Images / Global Images Ukraine
пресс-секретарь президента российской федерации владимира путина дмитрий песков сообщил, что украинской стороне в рамках переговорного процесса был передан проект документа, теперь москва ждет реакции Киева.
"россия передала Украине проект документа с четкими выработанными формулировками, мяч на стороне Киева. Сроки ответа Украины? Их работа оставляет желать лучшего, они не стремятся интенсифицировать процесс".
Ранее придворный шут заявлял, что террор в Буче и бомбардировка больницы в Мариуполе – это фейки, россия десятилетиями беспокоится об Украине, Мариуполь – это "ЛНР", а под санкциями россия жить уже привыкла.
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