пресс-секретарь президента российской федерации владимира путина дмитрий песков сообщил, что украинской стороне в рамках переговорного процесса был передан проект документа, теперь москва ждет реакции Киева.

"россия передала Украине проект документа с четкими выработанными формулировками, мяч на стороне Киева. Сроки ответа Украины? Их работа оставляет желать лучшего, они не стремятся интенсифицировать процесс".

Ранее придворный шут заявлял, что террор в Буче и бомбардировка больницы в Мариуполе – это фейки, россия десятилетиями беспокоится об Украине, Мариуполь – это "ЛНР", а под санкциями россия жить уже привыкла.