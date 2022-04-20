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песков: рф передала Украине проект документа с четкими выработанными формулировками

Общие новости
(3 голосов)

дмитрий, скажите, а вы видели картину Репина "Запорожцы"?

песков: рф передала Украине проект документа с четкими выработанными формулировками

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

пресс-секретарь президента российской федерации владимира путина дмитрий песков сообщил, что украинской стороне в рамках переговорного процесса был передан проект документа, теперь москва ждет реакции Киева.

"россия передала Украине проект документа с четкими выработанными формулировками, мяч на стороне Киева. Сроки ответа Украины? Их работа оставляет желать лучшего, они не стремятся интенсифицировать процесс".

Ранее придворный шут заявлял, что террор в Буче и бомбардировка больницы в Мариуполе – это фейки, россия десятилетиями беспокоится об Украине, Мариуполь – это "ЛНР", а под санкциями россия жить уже привыкла.

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В статье: война с Россией Дмитрий Песков переговоры Украины с рф
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Источник:
риа

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Комментарии (2)
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Динамiт (Василькiв)
20.04.2022 в 14:58
Ми теж їм передали документ з чітким формулюванням : " Пішов на*уй путін, син гієни та шакала ! "
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aleks68
20.04.2022 в 13:31
"проект документа"от уССатого глашатая е.....о недомерка предназначен для использования только в одном известном месте с буквами "М" и "Ж".мокшанские ...... приылайте проекты желательно на мягкой бумаге и идите на....
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