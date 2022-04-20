Норвегия предоставила Украине ЗРК Мистраль, а Великобритания планирует передачу противокорабельных ракет

Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль". Они способны сбивать самолеты и вертолеты на малых высотах. ЗРК были сняты с вооружения армии Норвегии.

В то же время сообщается, что Германия поставила в Украину большое количество вооружений, о которых не упоминалось публично. Об это заявила глава МИД ФРГ. В то же время Олаф Шольц отметил, что страны G7 планируют направить в поддержку Украины €50 миллиардов.

Но и это еще не все. Великобритания планирует предоставить Украине современные противокорабельные ракеты Brimstone. По данным Оперативного командования "Юг", российские ракетные и десантные корабли отошли от украинского побережья на 200 км. Вряд ли это совпадение.